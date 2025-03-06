Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Мишустин подписал постановление о льготах детям на билеты в поездах дальнего следования

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили фонд "Защитники Отечества"

Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом

Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева медаль "Золотая звезда"

Песков оценил обращение Макрона как конфронтационное

Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США

Михаил Мишустин заявил о росте производства цветов в России

Владимир Путин потребовал от полиции пресекать каналы нелегальной миграции

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным и замминистра обороны Анной Цивилевой посетил столичный филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Мэр Москвы показал президенту устройство центра и подробно рассказал о его работе.

В Москве обновился температурный рекорд для 6 марта. Столбики термометров показали более 7 градусов тепла.

Задержанный за взрыв банкомата в Москве признался в содеянном, заявили в МВД. Столичная прокуратура опубликовала кадры, на которых мужчина зажигает петарды, кладет их в купюроприемник и уходит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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