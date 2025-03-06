Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным и замминистра обороны Анной Цивилевой посетил столичный филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Мэр Москвы показал президенту устройство центра и подробно рассказал о его работе.

В Москве обновился температурный рекорд для 6 марта. Столбики термометров показали более 7 градусов тепла.

Задержанный за взрыв банкомата в Москве признался в содеянном, заявили в МВД. Столичная прокуратура опубликовала кадры, на которых мужчина зажигает петарды, кладет их в купюроприемник и уходит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

