Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Владимир Путин назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом.

Глава государства также поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем, особо отметив вклад участниц СВО.

Президент подчеркнул, что женщины в военной форме – не редкость, и выразил благодарность медикам и специалистам других направлений воинской службы.

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