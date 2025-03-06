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06 марта, 18:00

Общество

Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом

Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Владимир Путин назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом.

Глава государства также поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем, особо отметив вклад участниц СВО.

Президент подчеркнул, что женщины в военной форме – не редкость, и выразил благодарность медикам и специалистам других направлений воинской службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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