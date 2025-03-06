06 марта, 18:00Общество
Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Владимир Путин назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом.
Глава государства также поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем, особо отметив вклад участниц СВО.
Президент подчеркнул, что женщины в военной форме – не редкость, и выразил благодарность медикам и специалистам других направлений воинской службы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.