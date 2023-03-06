15:30Общество
Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поддержал идею распространения на всю страну проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного". В документе будут содержаться сведения о потребностях родственников военнослужащего.
Одиннадцать набережных отремонтируют в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Летний отдых в России и за рубежом подорожает примерно на 15%. Это данные Российского союза туриндустрии.