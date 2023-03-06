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Общество

Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

Новости часа: в Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поддержал идею распространения на всю страну проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного". В документе будут содержаться сведения о потребностях родственников военнослужащего.

Одиннадцать набережных отремонтируют в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Летний отдых в России и за рубежом подорожает примерно на 15%. Это данные Российского союза туриндустрии.

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