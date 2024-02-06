Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 13:15

Технологии

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ имени Баумана

"Мой район. Новости": Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Путин проводит совещание по созданию научного кластера МГТУ им. Баумана

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

В Кремле выразили несогласие с дисквалификацией Камилы Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент нет действующих решений о запрете VPN-сервисов.

Ранее Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. Кроме того, с февраля 2020 года в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтехнологиивидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика