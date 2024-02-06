Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент нет действующих решений о запрете VPN-сервисов.

Ранее Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. Кроме того, с февраля 2020 года в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.