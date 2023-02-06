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16:45

Экономика

Новости часа: спасатели МЧС РФ вылетят в Сирию для помощи после землетрясения

Новости часа: спасатели МЧС РФ вылетят в Сирию для помощи после землетрясения

Российские спасатели отправятся в Сирию

Новости часа: в Багдаде снова ощутили землетрясение

Новости часа: в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек

Песков прокомментировал планы отправить спасателей в Сирию и Турцию из-за землетрясения

Новости часа: РФ готова помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения

Путин предложил Турции помощь в связи с мощным землетрясением

Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС РФ вылетят в Сирию для помощи после землетрясения в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям до 1 250. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Минфин после запуска цифрового рубля начнет использовать его для бюджетных целей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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