Новости часа: спасатели МЧС РФ вылетят в Сирию для помощи после землетрясения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС РФ вылетят в Сирию для помощи после землетрясения в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям до 1 250. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Минфин после запуска цифрового рубля начнет использовать его для бюджетных целей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.