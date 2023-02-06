Песков прокомментировал планы отправить спасателей в Сирию и Турцию из-за землетрясения

Россия готова помочь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, возможная помощь будет зависеть от потребностей Анкары.

Он также отметил, что Турция обладает собственным достаточно крупным потенциалом по организации спасательных работ. Но точных данных по степени разрушений и окончательной информации по погибшим пока еще нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.