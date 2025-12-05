05 декабря, 13:15Политика
Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
Товарооборот между Москвой и Нью-Дели может быть увеличен до 100 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместного заявления по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В числе важных решений – переход на национальные валюты во взаиморасчетах, работа над созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕЭС), а также открытие в ближайшее время 30-дневного безвизового режима для туристических групп.
