Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

Товарооборот между Москвой и Нью-Дели может быть увеличен до 100 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместного заявления по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В числе важных решений – переход на национальные валюты во взаиморасчетах, работа над созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕЭС), а также открытие в ближайшее время 30-дневного безвизового режима для туристических групп.

