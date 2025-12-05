Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

В Нью-Дели началась официальная часть визита Владимира Путина в Индию. Российский лидер и премьер-министр Нарендра Моди приступили к переговорам, которые начнутся как беседа в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Стороны готовятся подписать более 25 межправительственных и коммерческих соглашений. Путин, в частности, поблагодарил индийских партнеров за внимание к ситуации на украинском направлении и возможность обсудить возможное мирное урегулирование.

