05 декабря, 11:15

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

В Нью-Дели началась официальная часть визита Владимира Путина в Индию. Российский лидер и премьер-министр Нарендра Моди приступили к переговорам, которые начнутся как беседа в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Стороны готовятся подписать более 25 межправительственных и коммерческих соглашений. Путин, в частности, поблагодарил индийских партнеров за внимание к ситуации на украинском направлении и возможность обсудить возможное мирное урегулирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

власть

