Путин поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО

Владимир Путин выразил благодарность российским волонтерам за поддержку участвующих в спецоперации военнослужащих, а также их семей. Об этом президент сказал, выступая на форуме "Мы вместе" в Международный день добровольцев.

Глава государства особо подчеркнул, что дела волонтеров помогают сохранять национальную идентичность России, а именно из нее складывается мощь государства. Президент отметил, что имена таких людей должна знать вся страна.

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