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Новости

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Общество

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту

Путин установил прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей

Путин подписал закон о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Новости часа: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть – Песков

Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине – Песков

РФ готова работать с КНР над новыми совместными проектами в сфере энергетики – Мишустин

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Соответствующий законопроект с подписью президента РФ размещен в электронной базе Госдумы.

Жильцы дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа, получат выплаты. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Курсы подготовки к ЕГЭ откроют для московских старшеклассников. Об этом заявил департамент образования.

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