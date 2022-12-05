Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Соответствующий законопроект с подписью президента РФ размещен в электронной базе Госдумы.

Жильцы дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа, получат выплаты. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Курсы подготовки к ЕГЭ откроют для московских старшеклассников. Об этом заявил департамент образования.