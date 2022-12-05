Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленку для покинувших Россию во время мобилизации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле возросло до 33. Об этом заявил мэр города Али Ерликая.

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.