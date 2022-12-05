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Новости

14:30

Общество

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Новости часа: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть – Песков

Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине – Песков

РФ готова работать с КНР над новыми совместными проектами в сфере энергетики – Мишустин

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Новости часа: аномальные мороза ожидаются в Москве с 3 по 6 декабря

Путин со временем посетит Донбасс – Песков

Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленку для покинувших Россию во время мобилизации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле возросло до 33. Об этом заявил мэр города Али Ерликая.

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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