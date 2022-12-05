Новости часа: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пожар на кровле строящегося дома на севере Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС.

Мосгорсуд оставил в СИЗО владельца сгоревшего костромского клуба "Полигон", где погибли 13 человек и 9 пострадали.