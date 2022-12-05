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Новости

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Экономика

Новости часа: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть – Песков

Новости часа: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть – Песков

Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине – Песков

РФ готова работать с КНР над новыми совместными проектами в сфере энергетики – Мишустин

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Новости часа: аномальные мороза ожидаются в Москве с 3 по 6 декабря

Путин со временем посетит Донбасс – Песков

Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пожар на кровле строящегося дома на севере Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС.

Мосгорсуд оставил в СИЗО владельца сгоревшего костромского клуба "Полигон", где погибли 13 человек и 9 пострадали.

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