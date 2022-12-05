Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Политика

Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине – Песков

Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине – Песков

РФ готова работать с КНР над новыми совместными проектами в сфере энергетики – Мишустин

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Новости часа: аномальные мороза ожидаются в Москве с 3 по 6 декабря

Путин со временем посетит Донбасс – Песков

Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

У российских паралимпийцев будут международные соревнования – Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине. Он также сообщил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ.

Кроме того, как сообщил Песков, стоимость российской нефти после введения Западом потолка цен изменится. Он подчеркнул, что это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.

Читайте также
властьполитикавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика