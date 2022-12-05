Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения на Украине. Он также сообщил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике ФРГ.

Кроме того, как сообщил Песков, стоимость российской нефти после введения Западом потолка цен изменится. Он подчеркнул, что это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.