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Новости

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Экономика

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Новости часа: аномальные мороза ожидаются в Москве с 3 по 6 декабря

Путин со временем посетит Донбасс – Песков

Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

У российских паралимпийцев будут международные соревнования – Путин

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти половина торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Неисправность газовой плиты могла стать причиной взрыва в Ярославле. Об этом сообщил ТАСС.

Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Об этом рассказал оператор.

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