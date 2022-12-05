Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти половина торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Неисправность газовой плиты могла стать причиной взрыва в Ярославле. Об этом сообщил ТАСС.

Открыто движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Об этом рассказал оператор.