Путин прокомментировал экономическое состояние европейских стран и США

Из-за проблем с бюджетом в США поддержка Украины на данный момент пока приостановлена. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнув, что это временное явление.

По словам президента РФ, Европа может помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.