Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России

Владимир Путин утвердил ратификацию и конституционные законы о принятии в состав России новых территорий по итогам проведенных референдумов. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Документы разместили на портале правовой информации.

Согласно указу, Денис Пушилин назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР. В ЛНР врио главы стал Леонид Пасечник. Владимир Сальдо становится исполняющим обязанности губернатора Херсонской области, Евгений Балицкий – Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.