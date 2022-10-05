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Политика

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России

Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

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Владимир Путин утвердил ратификацию и конституционные законы о принятии в состав России новых территорий по итогам проведенных референдумов. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Документы разместили на портале правовой информации.

Согласно указу, Денис Пушилин назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР. В ЛНР врио главы стал Леонид Пасечник. Владимир Сальдо становится исполняющим обязанности губернатора Херсонской области, Евгений Балицкий – Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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