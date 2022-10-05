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Политика

Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность РФ

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Новости часа: Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось

Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Правительству необходимо определить аспекты, связанные с работой электростанции до 2028 года.

В частности, кабмин должен установить порядок использования финансовых, а также различных других ресурсов, чтобы обеспечить безопасность АЭС. Также нужно решить ряд задач, связанных с выдачей лицензий, госрегулированием и другими вопросами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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