Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Правительству необходимо определить аспекты, связанные с работой электростанции до 2028 года.

В частности, кабмин должен установить порядок использования финансовых, а также различных других ресурсов, чтобы обеспечить безопасность АЭС. Также нужно решить ряд задач, связанных с выдачей лицензий, госрегулированием и другими вопросами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.