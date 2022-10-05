Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отсрочку получили аспиранты, вечерники, ординаторы и студенты аккредитованных частных вузов. Об этом сообщил Владимир Путин.

Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы. Об этом заявил МИД РФ.

Товарищеский матч сборной России с иранцами пройдет в Иране или Катаре. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.