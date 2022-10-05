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Политика

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность РФ

Новости часа: обучающиеся в вечернее время студенты получат отсрочку от мобилизации

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов

Новости часа: в центр поддержки семей мобилизованных в Москве уже обратились 62 человека

Песков назвал фейками данные о новом обращении Путина по спецоперации

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время

Новости часа: Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось

"Москва и мир": принятие четырех субъектов в состав РФ и ураган "Иэн" в США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отсрочку получили аспиранты, вечерники, ординаторы и студенты аккредитованных частных вузов. Об этом сообщил Владимир Путин.

Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы. Об этом заявил МИД РФ.

Товарищеский матч сборной России с иранцами пройдет в Иране или Катаре. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

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