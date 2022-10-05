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Новости

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Общество

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов

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Песков назвал фейками данные о новом обращении Путина по спецоперации

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время

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Путин может подписать законы о вхождении четырех новых регионов в РФ 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для аспирантов и тех, кто учится в вечернее время.

Ограничений на перемещение россиян в условиях частичной мобилизации нет. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".

Движение по внешней стороне Садового Кольца восстановили после аварии. Об этом сообщил Дептранс.

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