Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для аспирантов и тех, кто учится в вечернее время.

Ограничений на перемещение россиян в условиях частичной мобилизации нет. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".

Движение по внешней стороне Садового Кольца восстановили после аварии. Об этом сообщил Дептранс.