16:45Общество
Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для аспирантов и тех, кто учится в вечернее время.
Ограничений на перемещение россиян в условиях частичной мобилизации нет. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".
Движение по внешней стороне Садового Кольца восстановили после аварии. Об этом сообщил Дептранс.