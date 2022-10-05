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Новости часа: Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решений об изменении статуса СВО на контртеррористическую операцию не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новые регионы России могут освободить от налога на прибыль в бюджет на 10 лет. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
Правительство РФ планирует отменить скидку на оплату пошлин на портале "Госуслуги". Об этом рассказал Минфин.