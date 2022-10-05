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Политика

Новости часа: Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось

Новости часа: Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось

"Москва и мир": принятие четырех субъектов в состав РФ и ураган "Иэн" в США

Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав РФ

Новости часа: украинские войска вновь обстреляли Энергодар

Путин может подписать законы о вхождении четырех новых регионов в РФ 4 октября

Новости часа: Путин может подписать законы о принятии новых территорий в РФ 4 октября

Путин может подписать законы о вхождении четырех новых регионов в РФ 4 октября

Эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта проведут в РФ

В РФ проведут эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта

Владимир Путин выступил на концерте в поддержку итогов референдумов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решений об изменении статуса СВО на контртеррористическую операцию не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новые регионы России могут освободить от налога на прибыль в бюджет на 10 лет. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Правительство РФ планирует отменить скидку на оплату пошлин на портале "Госуслуги". Об этом рассказал Минфин.

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