05 сентября, 11:15

Политика

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Пленарное заседание Восточного экономического форума продлилось почти 3 часа

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Путин заявил, что ЦБ стремится удерживать инфляцию на уровне 4–5%

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Путин посетил филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин ответил на вопрос о размещении войск НАТО на Украине. Президент подчеркнул, что появление иностранных контингентов станет одной из первопричин втягивания страны в Альянс и тогда они будут рассматриваться как законные цели для поражения.

При этом Путин отметил, что если будут достигнуты договоренности о долгосрочном мире, смысла в нахождении этих войск на Украине не будет, и Россия готова выполнять такие соглашения в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

