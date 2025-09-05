Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин ответил на вопрос о размещении войск НАТО на Украине. Президент подчеркнул, что появление иностранных контингентов станет одной из первопричин втягивания страны в Альянс и тогда они будут рассматриваться как законные цели для поражения.

При этом Путин отметил, что если будут достигнуты договоренности о долгосрочном мире, смысла в нахождении этих войск на Украине не будет, и Россия готова выполнять такие соглашения в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.