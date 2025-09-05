Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности. Президент подчеркнул, что достижение долгосрочного мира сделает присутствие иностранных войск на Украине бессмысленным.

По его словам, любые иностранные войска на Украине в условиях боевых действий станут законными целями для поражения. При этом президент отметил, что Россия будет уважать гарантии безопасности как для себя, так и для Украины.

