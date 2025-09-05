Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что у России есть предложения по работе с международными компаниями. Президент отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть интерес к сотрудничеству с Россией.

В частности, обсуждается совместная работа с компаниями США на Аляске, где есть ресурсы, а у России – технологии добычи и сжижения газа. Путин подчеркнул, что российские технологии эффективнее американских, и бизнес готов к сотрудничеству.

