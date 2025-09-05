Форма поиска по сайту

05 сентября, 08:45

Экономика

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин затронул тему международного сотрудничества. Президент подчеркнул, что Россия открыта к взаимодействию и не будет замыкаться "в национальной скорлупе". По его словам, это навредит конкурентоспособности страны.

Глава государства отметил, что ряд иностранных компаний продолжает работать в России, несмотря на политические трудности. Некоторые из них планируют расширять сотрудничество. Те же европейские компании, которые ушли, сделали это с убытками для себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьэкономикаполитикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

