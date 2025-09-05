Форма поиска по сайту

Новости

05 сентября, 07:15

Политика

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Он заявил, что в ходе процесса урегулирования украинского кризиса гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

Песков напомнил слова президента, что именно нарушение основ гарантий безопасности, когда Украину стали втягивать в НАТО, стало одной из первопричин конфликта. Отдельно он отметил, что переговорные группы работают на достаточно высоком уровне.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

