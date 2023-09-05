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05 сентября, 17:30

Общество

Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам СВО

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Всем без исключения участникам СВО нужно предоставить равные права, заявил Владимир Путин. Он отметил, что семьи бойцов должны быть обеспечены всеми мерами поддержки.

Президент в режиме видеоконференции провел заседание Российского организационного комитета "Победа". Он дал поручение о создании Национального центра исторической памяти и открытии доступа к приказам нацистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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