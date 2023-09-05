Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Всем без исключения участникам СВО нужно предоставить равные права, заявил Владимир Путин. Он отметил, что семьи бойцов должны быть обеспечены всеми мерами поддержки.

Президент в режиме видеоконференции провел заседание Российского организационного комитета "Победа". Он дал поручение о создании Национального центра исторической памяти и открытии доступа к приказам нацистов.

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