Новости часа: ограничение поставок нефти из РФ может быть только ответной мерой – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ограничение поставок нефти со стороны России может быть только ответной мерой, сообщил Дмитрий Песков.

Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС. Об этом сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Кабмин РФ примет меры поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок.