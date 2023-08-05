Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

Сбивать беспилотные летательные аппараты теперь имеют право все сотрудники российских силовых ведомств и даже частных охранных предприятий. Такой закон подписал Владимир Путин.

Правда, для вневедомственной охраны оставили несколько ограничений. Для борьбы с дронами у ЧОП должна быть специальная лицензия, а сотрудники обязаны пройти подготовку и получить навыки обращения с беспилотниками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.