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Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

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Сбивать беспилотные летательные аппараты теперь имеют право все сотрудники российских силовых ведомств и даже частных охранных предприятий. Такой закон подписал Владимир Путин.

Правда, для вневедомственной охраны оставили несколько ограничений. Для борьбы с дронами у ЧОП должна быть специальная лицензия, а сотрудники обязаны пройти подготовку и получить навыки обращения с беспилотниками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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