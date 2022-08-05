Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа

Владимир Путин в пятницу, 5 августа, проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Лидеры намерены обсудить перспективы вывоза зерна из украинских портов, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

19 июля Путин и Эрдоган провели встречу в Тегеране, а через несколько дней в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов и политическом участии Анкары в вывозе украинского зерна и удобрений по Черному морю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

