Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Политика

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России

Путин встретился с девочкой, которая не смогла сфотографироваться с ним в Дербенте

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

Путин поручил максимально задействовать паромы для ликвидации заторов на Крымском мосту

Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Путин начал совещание с парвительством с темы затора на подъезде к Крымскому мосту

Новости часа: крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угроза диверсии на Запорожской АЭС с катастрофическими последствиями достаточно велика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва показала лучший прирост по результатам ЕГЭ за четыре года. Это данные департамента образования.

Медики осматривают восемь человек на месте ЧП с теплоходом в Ярославле. Об этом сообщили власти региона.

Читайте также
властьполитикаобразованиеобществопроисшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика