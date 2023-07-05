Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угроза диверсии на Запорожской АЭС с катастрофическими последствиями достаточно велика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва показала лучший прирост по результатам ЕГЭ за четыре года. Это данные департамента образования.

Медики осматривают восемь человек на месте ЧП с теплоходом в Ярославле. Об этом сообщили власти региона.