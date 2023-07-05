Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

В Кремле предупредили об угрозе диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС. Обстановка вокруг нее в данный момент напряженная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, диверсия может привести к катастрофическим последствиям. Песков отметил, что в данный момент предпринимаются все действия для того, чтобы противостоять планам украинских властей.

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