Путин встретился с девочкой, которая не смогла сфотографироваться с ним в Дербенте

Школьница из Дагестана по имени Раисат расплакалась после того, как не смогла сфотографироваться с Владимиром Путиным. Теперь ее пригласили в Кремль.

Президент ездил в Дербент в конце прошлого месяца и перед отлетом в Москву общался с людьми на главной площади города. Многим удалось сделать селфи с главой государства. Но Раисат своей очереди не дождалась и расстроилась. Видео с плачущей девочкой разлетелось по соцсетям. В итоге школьницу с родителями пригласили на встречу с президентом.

Владимир Путин подарил девочке книгу о Кремле со своей подписью, а потом показал Раисат кремлевские залы и даже свой рабочий кабинет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.