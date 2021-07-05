Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать изображения нацистов

Российские кинокритики и театралы обсуждают новый закон, который подписал Владимир Путин. Документ ужесточает закон о противодействии экстремизму.

Теперь по телевизору или с театральной сцены нельзя показывать не только нацистскую символику, например, свастику, но и образы военных преступников Второй мировой войны.

Подробнее о том, какие фильмы и спектакли могут теперь оказаться под запретом, – в сюжете телеканала Москва 24.