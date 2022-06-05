Путин прокомментировал поставки американских реактивных систем Украине

Владимир Путин прокомментировал поставки американских реактивных систем украинским военным. По словам президента, в Минобороны РФ уже подготовили план действий на случай, если США передадут Киеву ракеты с дальностью до 70 километров.

Глава государства подчеркнул, что в случае получения Украиной таких вооружений Россия будет делать соответствующие выводы и применять средства поражения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

