Путин допустил удары по новым целям в случае поставок Украине дальнобойных ракет

Россия сделает выводы и нанесет удары по объектам, которые пока не трогает, если Киеву передадут дальнобойные ракеты, заявил Владимир Путин.

Аглава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы сокращения углеродных выбросов находятся в центре внимания российского правительства.

В Москве после двухлетнего перерыва прошел красочный забег.

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