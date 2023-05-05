Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Политика

Новости часа: Кремль не исключает контактов РФ и США – Песков

Новости часа: Кремль не исключает контактов РФ и США – Песков

Путин может обсудить с Совбезом атаку беспилотников на Кремль – Песков

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль

Новости часа: Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу

Меры безопасности в Кремле будут усилены после инцидента с беспилотником – Песков

Новости часа: в Кремле заявили о праве РФ ответить на атаку дронов

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Парад на Красной площади состоится, несмотря на атаку БПЛА – Песков

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль не исключает контактов РФ и США. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, в этом вопросе возможны любые контакты с учетом российских интересов.

Доступ к каршерингу в центре Москвы ограничили до 10 мая. Об этом сообщил Дептранс.

Снежный циклон добрался до Подмосковья. Осадки начались в Рузе, Клину и под Истрой. Таковы данные метеопрограммы "Атмосфера".

Читайте также
властьполитикагородтранспортобществопогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика