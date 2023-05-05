Новости часа: Кремль не исключает контактов РФ и США – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль не исключает контактов РФ и США. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, в этом вопросе возможны любые контакты с учетом российских интересов.

Доступ к каршерингу в центре Москвы ограничили до 10 мая. Об этом сообщил Дептранс.

Снежный циклон добрался до Подмосковья. Осадки начались в Рузе, Клину и под Истрой. Таковы данные метеопрограммы "Атмосфера".