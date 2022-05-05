Путин и Беннет договорились развивать дружественные отношения России и Израиля

Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Глава РФ поздравил израильского политика с Днем независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках диалога Путин и Беннет отметили важность развития дружеских отношений России и Израиля.

