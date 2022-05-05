Пользоваться одной только "Википедией" невозможно – Путин

Одной "Википедией" пользоваться нельзя, есть потребность в объективной и глубокой информации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем.

В прошлом году Путин предложил создать на базе общества современную технологичную платформу знаний, чтобы сформировать такую базу, которая во многом станет альтернативой "Википедии".

Древаль также пригласил главу государства на марафон общества "Знание", предложив провести открытый урок для участников. В этом году марафон состоится с 17 по 19 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.