В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"

Российские военные продолжают блокировать "Азовсталь" в Мариуполе, гуманитарные коридоры работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков не наблюдается, сообщили в Росздравнадзоре.

Россия в качестве ответной меры объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.

