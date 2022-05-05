США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные – Песков

Российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эти действия не способствует быстрому завершению спецоперации, однако и не помешают довести ее до конца. На вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков ответил, что разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.