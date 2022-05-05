Песков опроверг сообщения о планах объявить мобилизацию в РФ 9 мая

В Кремле опровергли сведениях о всеобщей мобилизации, которую якобы собираются объявить 9 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения чушью.

Информация о вероятной мобилизации появилась сначала в зарубежных СМИ. Перед этим о допустимости подобных мер высказывался министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.