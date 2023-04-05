Новости часа: Путин поставил задачу интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поставил задачу как можно быстрее интегрировать новые регионы в единое правовое пространство России. Глава государства заявил, что силовые ведомства должны сделать максимум для обеспечения безопасности в новых субъектах.

За 2022 год в новых регионах построено и реконструировано 9,5 тысячи объектов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Объем Фонда национального благосостояния в марте вырос на 800 миллиардов. Минфин заявил, что объем Фонда составляет 11,9 триллионов рублей.