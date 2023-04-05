18:15Общество
Путин поставил задачу интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ
Владимир Путин поставил задачу как можно быстрее интегрировать новые регионы в единое правовое и экономическое пространство страны. Об этом он говорил на заседании Совета безопасности РФ, которое было посвящено вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на новых территориях РФ.
Также глава государства заявил, что силовые ведомства должны сделать максимум для обеспечения безопасности в новых субъектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.