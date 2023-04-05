Путин начал заседание Совбеза по теме общественной безопасности в новых регионах РФ

Заседание Совета Безопасности РФ, посвященное вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на новых территориях РФ началось под председательством Владимира Путина.

Президент РФ отметил, что нужно обязательно опираться на местные кадры, на проверенных в деле профессионалов. Также глава государства сказал, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом.