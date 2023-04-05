Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Политика

Путин начал заседание Совбеза по теме общественной безопасности в новых регионах РФ

Путин начал заседание Совбеза по теме общественной безопасности в новых регионах РФ

Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

Песков заявил, что посол США не передавала посланий президенту РФ

Путин отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам

Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Заседание Совета Безопасности РФ, посвященное вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на новых территориях РФ началось под председательством Владимира Путина.

Президент РФ отметил, что нужно обязательно опираться на местные кадры, на проверенных в деле профессионалов. Также глава государства сказал, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом.

Читайте также
властьполитикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика