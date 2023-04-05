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Политика

Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

Песков заявил, что посол США не передавала посланий президенту РФ

Путин отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам

Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от вновь прибывших послов в Кремле. Он также отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам.

Строительство станции метро "Новаторская" планируют завершить к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал налаживать локальное производство медоборудования. По его словам, также следует обеспечить качественный сервис.

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