Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от вновь прибывших послов в Кремле. Он также отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам.

Строительство станции метро "Новаторская" планируют завершить к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал налаживать локальное производство медоборудования. По его словам, также следует обеспечить качественный сервис.