Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Политика

Песков заявил, что посол США не передавала посланий президенту РФ

Песков заявил, что посол США не передавала посланий президенту РФ

Путин отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам

Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с РФ

Посол США в России Линн Трейси не передавала посланий Владимиру Путину во время церемонии вручения верительных грамот. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин обратился к американскому послу, подняв тему напряженной ситуации на мировой арене. По его словам, использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве привели к сегодняшнему конфликту на Украине.

Читайте также
властьполитикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика