Песков заявил, что посол США не передавала посланий президенту РФ

Посол США в России Линн Трейси не передавала посланий Владимиру Путину во время церемонии вручения верительных грамот. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин обратился к американскому послу, подняв тему напряженной ситуации на мировой арене. По его словам, использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве привели к сегодняшнему конфликту на Украине.