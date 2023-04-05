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Политика

Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с РФ

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выступление Владимира Путина на вручении послами верительных грамот 5 апреля будет объемным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Число пострадавших в аварии в Ростовской области выросло до 15, двое находятся в тяжелом состоянии. Это рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Уголовное дело завели после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Следственном комитете.

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