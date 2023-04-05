Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выступление Владимира Путина на вручении послами верительных грамот 5 апреля будет объемным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Число пострадавших в аварии в Ростовской области выросло до 15, двое находятся в тяжелом состоянии. Это рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Уголовное дело завели после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Следственном комитете.