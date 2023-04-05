Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

В Кремле не стали комментировать ситуацию с арестом Трампа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не считает допустимым вмешиваться в дела Вашингтона.

В Нью-Йорке прошло слушание с участием бывшего президента США. Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств предъявленных ему обвинений. Политик не признал вину по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации финансовой отчетности.

Могут ли все-таки Дональда Трампа посадить? И как в этом случае он будет управлять США, если его переизберут на пост главы государства? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.