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14:15

Политика

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

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В Кремле не стали комментировать ситуацию с арестом Трампа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не считает допустимым вмешиваться в дела Вашингтона.

В Нью-Йорке прошло слушание с участием бывшего президента США. Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств предъявленных ему обвинений. Политик не признал вину по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации финансовой отчетности.

Могут ли все-таки Дональда Трампа посадить? И как в этом случае он будет управлять США, если его переизберут на пост главы государства? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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