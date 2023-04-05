Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число пострадавших в аварии с автобусом в Ростовской области увеличилось до 12. Это данные Минздрава региона.

10-летний мальчик находится в больнице с ожогами после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили местные власти.