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Политика

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с РФ

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число пострадавших в аварии с автобусом в Ростовской области увеличилось до 12. Это данные Минздрава региона.

10-летний мальчик находится в больнице с ожогами после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили местные власти.

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