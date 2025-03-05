Михаил Мишустин заявил о росте производства цветов в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении продлить программу льготного кредитования для поддержки отрасли цветоводства. Об этом он сообщил во время посещения тепличного комплекса "Подосинки" в Дмитрове, где круглый год выращивают розы.

Мишустин отметил, что, несмотря на санкции Запада, России удалось сохранить производство цветов. Только в дмитровских теплицах за год собирают 17 миллионов роз. Общий объем производства цветов в стране вырос на 3–5% по сравнению с прошлым годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.